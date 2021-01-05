Основатель одной из крупнейших китайской бизнес-империй Alibaba, один из богатейших граждан Китая Джек Ма более двух месяцев не появляется на публике. Миллиардер перестал появляться на публике после того, как в ходе своего выступления в Шанхае подверг критике китайские госбанки и экономические регуляторы, сравнив их с ломбардами.

Об этом пишет Daily Mail.

В свою очередь, издание Independent отмечает, что Джек Ма пропустил финал телешоу "Бизнес-герои Африки", в котором определяли 10 участников, которым Фонд Джека Ма выделит по 1,5 млн долларов на реализацию их предпринимательских идей. Его место среди судей заняла соучредительница Alibaba Люси Пэн.

— Из-за сложностей с расписанием мистер Ма не мог больше быть в составе судей финала Africa’s Business Heroes, — сказал газете представитель Alibaba.

Журналисты также отмечают, что на фоне напряженности в отношениях с китайскими властями Ма резко снизил активность в социальных сетях. В его личном аккаунте в Twitter последняя публикация вышла 10 октября, в аккаунте его благотворительной организации — 30 ноября. Ранее бизнесмен, как замечают журналисты, мог писать по несколько твитов в день.

Напмним, в ноябре 2018 Джек Ма стал членом Коммунистической партии Китая.