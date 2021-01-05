Иранские военные захватили танкер для перевозки химических веществ под южнокорейским флагом в водах Персидского залива и задержали членов его экипажа.

Как передает Reuters, это произошло на фоне напряженности между Тегераном и Сеулом из-за иранских средств, замороженных в южнокорейских банках из-за санкций США.

В Сеуле подтвердили задержание южнокорейского танкера с химическими веществами иранскими властями в водах у Омана и требуют немедленного освобождения судна и экипажа.

Согласно сообщениям иранских СМИ, судно обвинили в «загрязнении окружающей среды и химическом загрязнении Персидского залива». На его борту находились 20 членов экипажа, 5 из которых являются гражданами Южной Кореи.

В Пятом флоте ВМС США, который базируется в Бахрейне, об инциденте знают и отслеживают ситуацию.