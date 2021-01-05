В понедельник, 4 января вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, российские оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного и Лебединского. Кроме того, у населенного пункта Гнутово противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.

Также несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов было зафиксировано у Луганского.

— О всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет, – заверили в штабе.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.