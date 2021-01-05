В понедельник, 4 января вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
Так, российские оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного и Лебединского. Кроме того, у населенного пункта Гнутово противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.
Также несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов было зафиксировано у Луганского.
— О всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет, – заверили в штабе.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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В понедельник, 4 января вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
Так, российские оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного и Лебединского. Кроме того, у населенного пункта Гнутово противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.
Также несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов было зафиксировано у Луганского.
— О всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет, – заверили в штабе.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.