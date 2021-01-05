Заводский районный суд Николаева приговорил к двум годам лишения свободы местную жительницу, которая убила своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщает издание Преступности.НЕТ со ссылкой на приговор суда.

В суде было установлено, что в 2017 года обвиняемая забеременела нежеланным ребенком, а в связи с тем, что беременность скрывала от родственников, на медицинский учет она не становилась, и продолжила вести обычный образ жизни, который включал употребление алкоголя и курение.

Ночью с 5 на 6 февраля того же года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, почувствовала процесс родов, и родила самостоятельно живого и дееспособного ребенка на балконе, обрезала маникюрными ножницами пуповину. Далее, реализуя свой преступный умысел, задушила ребенка руками и нанесла ему 22 колото-резаных ранения ножницами. По результатам экспертизы, ребенок умер от удушения.

Далее женщина положила в пакет труп ребенка и предметы, которые использовала при родах, и оставила все на балконе. Утром 7 февраля она этот пакет выбросила в мусорный бак.

В судебном заседании обвиняемая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Суду она пояснила, что является матерью двух малолетних детей, которых воспитывает самостоятельного ребенка. Что касается третьей беременности, то хотела ее прервать, однако срок уже этого сделать не позволял, и она еще до родов планировала обратиться в роддом и оставить младенца там.

Стоит отметить, что изначально обвиняемой вменяли совершение преступления, предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Однако в обвинительном акте говорится о статье 117 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка»), максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В результате суд учел ее положительную характеристику, то, что ранее она не привлекалась к уголовной или административной ответственности и раскаяние, и признал Скориченко виновной в убийстве своего новорожденного ребенка и назначил ей наказание в виде лишение свободы сроком на два года. Срок выполнения наказания будет считаться с момента вступления приговора в силу.

Напомним, 7 февраля 2018 года жительница Николаева убила своего новорожденного сына и, чтобы избавиться от него, выкинула тело в контейнер для мусора.