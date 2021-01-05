Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения страны Илзе Винькеле. Он просит парламент назначить нового министра из-за проваленной программы вакцинации населения против коронавируса.
Об этом сообщает Delfi.
По словам премьера, единственным способом Латвии вернуться к нормальной жизни - это провести максимально скорую иммунизацию всего населения.
— В ее основе должен быть ясный и понятный обществу план доступности вакцин. Уже с начала второй волны пандемии мы боремся с последствиями того, что когда могли действовать быстро и на опережение, не было ясного и понятного плана действий. Интерпретации и дезинформация являются последствиями, и мы как общество страдаем от них уже сейчас. Мы не можем так продолжать, — заявил Кришьянис Кариньш.
Премьер отметил, что план доступности вакцин является приоритетным документом всего государства.
— Учитывая все эти обстоятельства, я решил выразить недоверие министру, о чем проинформировал партнеров по коалиции. В команде правительства я жду энергичного человека с четким видением, как убедительно руководить и возобновить нашу нынешнюю борьбу с пандемией, — добавил Кришьянис Кариньш.
Ранее сообщалось, что Израиль быстрее всех в мире вакцинирует граждан от коронавируса.
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения страны Илзе Винькеле. Он просит парламент назначить нового министра из-за проваленной программы вакцинации населения против коронавируса.
Об этом сообщает Delfi.
По словам премьера, единственным способом Латвии вернуться к нормальной жизни - это провести максимально скорую иммунизацию всего населения.
— В ее основе должен быть ясный и понятный обществу план доступности вакцин. Уже с начала второй волны пандемии мы боремся с последствиями того, что когда могли действовать быстро и на опережение, не было ясного и понятного плана действий. Интерпретации и дезинформация являются последствиями, и мы как общество страдаем от них уже сейчас. Мы не можем так продолжать, — заявил Кришьянис Кариньш.
Премьер отметил, что план доступности вакцин является приоритетным документом всего государства.
— Учитывая все эти обстоятельства, я решил выразить недоверие министру, о чем проинформировал партнеров по коалиции. В команде правительства я жду энергичного человека с четким видением, как убедительно руководить и возобновить нашу нынешнюю борьбу с пандемией, — добавил Кришьянис Кариньш.
Ранее сообщалось, что Израиль быстрее всех в мире вакцинирует граждан от коронавируса.