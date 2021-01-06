Вечером, 5 января, пять автомобилей столкнулись на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской улиц в Одессе. В результате мощного удара одна легковушка загорелась и быстро была уничтожена огнем.
Об этом пишет Думская.
Видео ДТП опубликовала журналистка Елена Дубчак.
— Аварию спровоцировал уличный гонщик. Дрифтер разогнался и хотел зайти в занос на перекрестке, но неправильно оценил дорожную обстановку и влетел в несколько автомобилей, — сообщило издание.
Известно о двух погибших, информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в полиции ищут свидетелей аварии 29 декабря на проспекте Богоявленском в Николаеве, в результате которой погиб пешеход.
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Вечером, 5 января, пять автомобилей столкнулись на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской улиц в Одессе. В результате мощного удара одна легковушка загорелась и быстро была уничтожена огнем.
Об этом пишет Думская.
Видео ДТП опубликовала журналистка Елена Дубчак.
— Аварию спровоцировал уличный гонщик. Дрифтер разогнался и хотел зайти в занос на перекрестке, но неправильно оценил дорожную обстановку и влетел в несколько автомобилей, — сообщило издание.
Известно о двух погибших, информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в полиции ищут свидетелей аварии 29 декабря на проспекте Богоявленском в Николаеве, в результате которой погиб пешеход.