Вечером, 5 января, пять автомобилей столкнулись на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской улиц в Одессе. В результате мощного удара одна легковушка загорелась и быстро была уничтожена огнем.

Об этом пишет Думская.

Видео ДТП опубликовала журналистка Елена Дубчак.

— Аварию спровоцировал уличный гонщик. Дрифтер разогнался и хотел зайти в занос на перекрестке, но неправильно оценил дорожную обстановку и влетел в несколько автомобилей, — сообщило издание.

Известно о двух погибших, информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в полиции ищут свидетелей аварии 29 декабря на проспекте Богоявленском в Николаеве, в результате которой погиб пешеход.