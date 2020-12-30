В полиции ищут свидетелей аварии на проспекте Богоявленском в Николаеве, в которой погиб пешеход.
Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.
Как известно, вечером, 29 декабря, 20-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson сбил пешехода, который находился на проезжей части дороги в неустановленном для перехода месте.
В полиции сообщают, что после этого водитель Hyundai потерял управление и автомобиль выехал в левый ряд, где столкнулся с Daewoo Lanos под управлением 23-летнего местного жителя.
— Также выясняется, был ли контакт автомобиля Daewoo Lanos с погибшим пешеходом, - добавили в полиции.
В результате аварии неустановленный пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия. Водители транспортных средств существенно не травмировались.
По данному факту следователи начали уголовное дело по части 2 статья 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся сообщить об этом в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления по телефонам (050) 013-01-48 или 102.
Напомним, в Николаевской области водитель автомобиля ВАЗ-2102 насмерть сбил мужчину, который шел с велосипедом по проезжей части.
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В полиции ищут свидетелей аварии на проспекте Богоявленском в Николаеве, в которой погиб пешеход.
Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.
Как известно, вечером, 29 декабря, 20-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson сбил пешехода, который находился на проезжей части дороги в неустановленном для перехода месте.
В полиции сообщают, что после этого водитель Hyundai потерял управление и автомобиль выехал в левый ряд, где столкнулся с Daewoo Lanos под управлением 23-летнего местного жителя.
— Также выясняется, был ли контакт автомобиля Daewoo Lanos с погибшим пешеходом, - добавили в полиции.
В результате аварии неустановленный пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия. Водители транспортных средств существенно не травмировались.
По данному факту следователи начали уголовное дело по части 2 статья 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся сообщить об этом в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления по телефонам (050) 013-01-48 или 102.
Напомним, в Николаевской области водитель автомобиля ВАЗ-2102 насмерть сбил мужчину, который шел с велосипедом по проезжей части.