В полиции ищут свидетелей аварии на проспекте Богоявленском в Николаеве, в которой погиб пешеход.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Как известно, вечером, 29 декабря, 20-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson сбил пешехода, который находился на проезжей части дороги в неустановленном для перехода месте.

В полиции сообщают, что после этого водитель Hyundai потерял управление и автомобиль выехал в левый ряд, где столкнулся с Daewoo Lanos под управлением 23-летнего местного жителя.

— Также выясняется, был ли контакт автомобиля Daewoo Lanos с погибшим пешеходом, - добавили в полиции.

В результате аварии неустановленный пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия. Водители транспортных средств существенно не травмировались.

По данному факту следователи начали уголовное дело по части 2 статья 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся сообщить об этом в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления по телефонам (050) 013-01-48 или 102.

Напомним, в Николаевской области водитель автомобиля ВАЗ-2102 насмерть сбил мужчину, который шел с велосипедом по проезжей части.