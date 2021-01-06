В Украине с 30 декабря по 5 января система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 16 DDoS-атак на сайты НАБУ и Госспецсвязи.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

— Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 76 328 атак различных видов, что на 32% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство — это сетевые атаки прикладного уровня (99%). Также зафиксированы и заблокированы 16 DDoS-атак, в частности на вебресурсы НАБУ и Госспецсвязи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 5 055 047 подозрительных событий, что на 17% больше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток похищения информации (38%), сетевого сканирования (27%), попыток получения прав пользователя (13%) и попыток получения прав администратора (12%).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3 133 киберинцидента (на 5% больше, чем на предыдущей неделе).

Ранее стало известно, что недавние кибератаки в США затронули около 250 крупных предприятий, федеральных агентств и лабораторий, в том числе занимавшихся разработкой новых поколений ядерного оружия.