Сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев и его подруга погибли в аварии в Днепропетровской области, катаясь на квадроцикле.

Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 5 января 16-летние парень и девушка поехали в поле кататься на квадроцикле.

Мать одного из них сообщила правоохранителям об исчезновении. Подростков нашли в воде реки Сура в селе Новоалександровка Днепровского района. Предварительно считают, что Лев Корбан и его спутница перевернулись и не смогли выбраться из воды, поскольку были пристегнуты.

Днепр оперативный со ссылкой на свои источники пишет, что подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Квадроцикл перевернулся и дети утонули, несмотря на небольшую глубину.