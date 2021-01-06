Служба безопасности Украины предупредила контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам длительной многоходовой спецоперации сотрудникам СБ Украины удалось задокументировать противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки из числа граждан Турции.

В частности, последние организовали ввоз на территорию Украины героина на судне, которое прибыло в Одесский морской торговый порт в декабре прошлого года. Наркотик был скрыт в контейнере среди продуктов питания.

Для разоблачения и документирования противоправной деятельности всех участников указанного наркогруппировки принято решение о проведении контроля за совершением преступления в форме контролируемой поставки.

По результатам проведенных мероприятий оперативники спецслужбы задержали трех иностранцев в Львове, согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса, во время фасовки наркотиков в арендованных складских помещениях. В дальнейшем наркодельцы планировали переправить героин в Евросоюз якобы под видом дипломатического груза. В этот же день в областном центре был задержан гражданин Турции – один из организаторов наркотрафика.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили 1035 килограмм вещества, подготовленного к транспортировке. Проведение экспресс-тестов дало возможность установить, что это героин. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 2,3 миллиарда гривен. Дополнительно проводятся обыски в местах временного проживания фигурантов.

В рамках уголовного провождения, начатого по части 2 статьи 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех участников, задействованных в наркобизнесе. Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении в совершении преступления.

Спецоперация по разоблачению противоправной деятельности проводилась оперативниками и следователями СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры при содействии Государственной таможенной службы Украины.

Напомним, в морском порту «Южный» правоохранители изъяли более ста килограммов кокаина стоимостью в 17 миллионов долларов. Наркотики пытались ввезти в контейнере с грузом бананов, который прибыл на судне из Республики Эквадор.