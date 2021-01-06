Вечером, 5 января, в Ингульском районе Николаева прохожие нашли тело мужчины, которого за долг в 100 гривен зарезал знакомый.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Тело мужчины нашли возле дома № 10А по проспекту Богоявленскому. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство Ингульского отдела полиции, а также судебно-медицинский эксперт. Осмотрев тело пострадавшего, правоохранители установили, что мужчине нанесли ножевое ранение, от которого он и умер.

Принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска Ингульского отдела полиции установили лицо, причастное к убийству. Им оказался 33-летний местный житель. По словам злоумышленника, потерпевший должен был ему 100 гривен, и поэтому у них возникла ссора, во время которой злоумышленник и ударил знакомого ножом.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователи начали уголовное дело по части 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство», за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, что в селе Ивановка Первомайского района Николаевской области неизвестные убили и ограбили охранника детского сада.