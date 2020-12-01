В селе Ивановка Первомайского района Николаевской области неизвестные убили и ограбили охранника детского сада.

Как сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, о пропаже мужчины правоохранителям рассказала староста сельсовета.

Когда правосотрулники полиции охранители приехали на место проживания мужчины, то нашли его мёртвым в коридоре дома с ножевыми ранениями в грудь и бедро. Его тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. При этом, из дома убитого украли мопед Honda, ноутбук и мобильный телефон.

Следователи открыли уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 115 «Умышленное убийство», части 4 статьи 187 «Разбой» и части 3 статьи 289 «Незаконное завладение транспортным средством».

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить об этом по адресу: город Первомайск, улица Михаила Грушевского, 29, или по телефону: (05161) 7-52-02, 102.

Напомним, что 27 октября в городе Первомайск Николаевской области за ограбление церкви полицейские задержали двоих мужчин.