Израиль нанес поздно вечером 6 января ракетный удар по окресностям Дамаска, есть несколько пострадавших.
Как сообщает агентство SANA, под удар попала сельская местность, сирийские средства якобы ПВО отразили атаку.
Сирийское государственное телевидение (телеканал «Аль-Ихбария») со ссылкой на военный источник сообщает, что в результате ракетной атаки погиб один человек, трое военнослужащих пострадали.
Также нанесен материальный ущерб. По информации канала, огонь велся из района Галилеи.
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Израиль нанес поздно вечером 6 января ракетный удар по окресностям Дамаска, есть несколько пострадавших.
Как сообщает агентство SANA, под удар попала сельская местность, сирийские средства якобы ПВО отразили атаку.
Сирийское государственное телевидение (телеканал «Аль-Ихбария») со ссылкой на военный источник сообщает, что в результате ракетной атаки погиб один человек, трое военнослужащих пострадали.
Также нанесен материальный ущерб. По информации канала, огонь велся из района Галилеи.