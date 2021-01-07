Израиль нанес поздно вечером 6 января ракетный удар по окресностям Дамаска, есть несколько пострадавших.

Как сообщает агентство SANA, под удар попала сельская местность, сирийские средства якобы ПВО отразили атаку.

Сирийское государственное телевидение (телеканал «Аль-Ихбария») со ссылкой на военный источник сообщает, что в результате ракетной атаки погиб один человек, трое военнослужащих пострадали.

Также нанесен материальный ущерб. По информации канала, огонь велся из района Галилеи.