Сегодня, 7 января, бригада «Николаеводоканала» выполняет аварийно-ремонтные работы по переулку Первомайскому, 79А.

Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Николаеводоканала».

Из-за порыва до 20:00 без водоснабжения будут следующие адреса:

переулок Первомайский, 56, 63, 71, 79А;

улица Электронная, 56, 56А, 68, 70;

улица Космонавтов, 130, 132, 132А, 134, 134А, 136;

улица Винграновского, 39, 41, 43, 43А, 45.

— Авария произошла на трубе водоснабжения диаметром 150 мм. Для выполнения работ временно прекращено водоснабжение на нескольких улицах. Слесари делают все, чтобы быстрее устранить повреждения и восстановить водоснабжение. Оставаясь дома, помните о тех, кто создает комфорт в ваших домах, – сказано в сообщении.

Напомним, в августе 2020 года сотрудники государственного предприятия «Николаевская ТЭЦ» уложили асфальт в месте своего разрытия волнами в окантовку из глины и песка. При этом отметим, что на предприятии утверждали, что выполненыне работы соответствуют государственным нормам и стандартам в сфере ремонта дорог.