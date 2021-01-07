Сегодня, 7 января, бригада «Николаеводоканала» выполняет аварийно-ремонтные работы по переулку Первомайскому, 79А.
Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Николаеводоканала».
Из-за порыва до 20:00 без водоснабжения будут следующие адреса:
— Авария произошла на трубе водоснабжения диаметром 150 мм. Для выполнения работ временно прекращено водоснабжение на нескольких улицах. Слесари делают все, чтобы быстрее устранить повреждения и восстановить водоснабжение. Оставаясь дома, помните о тех, кто создает комфорт в ваших домах, – сказано в сообщении.
Напомним, в августе 2020 года сотрудники государственного предприятия «Николаевская ТЭЦ» уложили асфальт в месте своего разрытия волнами в окантовку из глины и песка. При этом отметим, что на предприятии утверждали, что выполненыне работы соответствуют государственным нормам и стандартам в сфере ремонта дорог.
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Сегодня, 7 января, бригада «Николаеводоканала» выполняет аварийно-ремонтные работы по переулку Первомайскому, 79А.
Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Николаеводоканала».
Из-за порыва до 20:00 без водоснабжения будут следующие адреса:
— Авария произошла на трубе водоснабжения диаметром 150 мм. Для выполнения работ временно прекращено водоснабжение на нескольких улицах. Слесари делают все, чтобы быстрее устранить повреждения и восстановить водоснабжение. Оставаясь дома, помните о тех, кто создает комфорт в ваших домах, – сказано в сообщении.
Напомним, в августе 2020 года сотрудники государственного предприятия «Николаевская ТЭЦ» уложили асфальт в месте своего разрытия волнами в окантовку из глины и песка. При этом отметим, что на предприятии утверждали, что выполненыне работы соответствуют государственным нормам и стандартам в сфере ремонта дорог.