На станции «Гороховка» в Витовском районе Николаевской области загорелась цистерна с нефтепродуктами на объекте, площадью 500 кв. м. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание.

Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.

Звонок о том, что горит цистерна с нефтепродуктами поступил на спецлинию 101 в 13:08.Сейчас на месте работает 9 единиц техники и 28 пожарных Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

— Сразу на место были направлены отделения 16, 2, 3, 4, государственных пожарно-спасательных частей и очередная смена оперативно-координационного центра. Сейчас осуществляется тушение пожара, охлаждение и защита цистерн, расположенных рядом с очагом огня, - сказано в сообщении.

Напомним, что ночью в понедельник, 4 января, во Врадиевке Николаевской области во дворе частного дома горел легковой автомобиль Opel Vectra.