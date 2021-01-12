В Польше с начала массовой вакцинации от COVID зафиксировали первый случай тяжелого осложнения. За осложнения правительство намерено выплачивать компенсации.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, пишет РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.

По его словам, на сегодня более 257 000 человек вакцинированы от COVID в Польше.

— Из доклада главного санитарного врача следует, что зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре — средний и один — тяжелый, — сказал Адам Недзельский.

Он также добавил, что право на компенсацию имеют люди, которые будут госпитализированы не менее чем на 14 дней или перенесут анафилактический шок. Выплаты составят от 10 до 100 тысяч злотых (2,6-26 тысяч долларов).

Напомним, в Индонезии заявили о 65% эффективности вакцины от коронавируса Sinovac. Этот препарат заказала и Украина.