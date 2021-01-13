Федеральное бюро расследований США возбудило 160 дел в связи со штурмом Капитолия 6 января. Во время беспорядков тогда были найдены также бомбы.

Об этом сообщает Reuters.

По словам руководителя офиса ФБР в Вашингтоне Стивена Д’Антунио, в адрес бюро направлено более 100 тысяч фото и видео с места событий. И.о. прокурора округа Колумбия Майкл Шервин сказал, что Минюст установил более 170 подозреваемых, более чем 70 из них уже предъявлены обвинения.

Напомним, Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Церемония состоится 20 января.