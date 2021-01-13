Возле города Константиновка пограничники совместно с сотрудниками СБУ и ГФС остановили грузовик без документов с сотнями емкостей, наполненными спиртом.

Об этом пишут в Госпогранслужбе.

По оперативной наводке правоохранители знали в каком месте трассы ожидать автомобиль. В ходе обыска транспорта выяснилось, что у водителя нет разрешительных документов на 1000 литров спирта в кузове. Никаких объяснений о происхождении товара водитель грузовика не смог предоставить правоохранительным органам.

Нелегальный алкоголь и автомобиль, общей стоимостью в 400 тысяч гривен, соответственным решением изъяли представители Государственной фискальной службы Украины.

Раннее НикВести писали, что в Черновецкой области инспектор пограничной службы обнаружил процесс контрабанды сигарет в Румынию. После нескольких предупредительных выстрелов в воздух от правоохранителя, нарушители не стали дожидаться прибытия отряда реагирования и бросили товар, побежав от границы.