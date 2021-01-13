В Мраморном море, недалеко от Стамбула, произошел разлив нефти, который был зафиксирован беспилотниками у пляжа Бакиркьой, расположенном в европейской части мегаполиса.

Об этом сообщает Укринформ.

«Разлив нефти, произошедший в море, был обнаружен беспилотником с пляжа Бакиркьой», — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, откуда появилось нефтяное пятно, по предварительным данным — горючее было слито с кораблей.

Отмечается негативное влияние разлива нефти на экосистему и обитателей моря.

Напомним, в ноябре 2019 года в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Delfi» под флагом Молдовы. Экипаж окрабля сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.