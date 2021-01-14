За прошедшие сутки спасатели Николаевщины со снежной «ловушки» изъяли 8 автомобилей и оказали помощь 13 людям.

Об этом сообщают в региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«В связи с осложнением погодных условий в виде снегопада, гололеда, для мониторинга оперативной обстановки на автодорогах государственного значения привлекались 3 мобильные группы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области (3 единицы техники повышенной проходимости, 8 человек) и техника подчиненных подразделений», — говорится в сообщении.

Всего за период непогоды с кюветов и проблемных участков дорог достали два грузовика и шесть легковых автомобилей, оказали помощь 13 людям, двое з которых — дети. Данные случаи зарегистрированы в Николаевском, Очаковском, Первомайском, Вознесенском, Снигиревском районах области.

Отмечается, что по состоянию на 7 утра 14 января проезд обеспечен, состояние дорог удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области спасатели трижды помогали отбуксировать застрявшие в снегу грузовики.

При этом в Николаеве для расчистки николаевских дорог от снега привлекли 22 единицы техники — 21 специализированную машину и 1 погрузчик. В течение ночи использовали 65 тонн соли.

Напомним, что ночью, 13 января, в Николаеве выпал снег. Учитывая, что температура в городе сохраняется до 2 градусов с отметкой минус, снег на улицах Николаева не тает.