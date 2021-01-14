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Сегодня, 14 января, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадал сотрудник полиции.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Как сообщается, ДТП произошло на Харьковском шоссе. Спровоцировал аварию водитель автомобиля Ford Edge, у которого позже правоохранители зафиксировали 2,47 промилле алкоголя в крови.
«Во время движения в сторону Ленинградской площади в левом ряду (автомобиль Ford Edge, — прим.) врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, Chevrolet Lacetti и Mazda 6. Пострадавшая девушка полицейский, госпитализирована», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работала полиция и оперативная группа.
Напомним, в Киеве на территории военного колледжа по улице Зоологической нетрезвый майор за рулем авто сбил троих девушек-курсанток, которые приехали в учебное заведение за формой. Все пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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Сегодня, 14 января, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадал сотрудник полиции.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Как сообщается, ДТП произошло на Харьковском шоссе. Спровоцировал аварию водитель автомобиля Ford Edge, у которого позже правоохранители зафиксировали 2,47 промилле алкоголя в крови.
«Во время движения в сторону Ленинградской площади в левом ряду (автомобиль Ford Edge, — прим.) врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, Chevrolet Lacetti и Mazda 6. Пострадавшая девушка полицейский, госпитализирована», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работала полиция и оперативная группа.
Напомним, в Киеве на территории военного колледжа по улице Зоологической нетрезвый майор за рулем авто сбил троих девушек-курсанток, которые приехали в учебное заведение за формой. Все пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.