13 января в 18:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля ВАЗ 2108 в селе Софиевка Новобугского района.

Об этом спасателям сообщил владелец авто, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В 19:00 спасатели ликвидировали пожар на площади 5 кв. м, по предварительным данным причиной стало короткое замыкание электросети. К тушению привлекалась 1 единица техники и 3 человека.

Напомним, что 31 октября в Николаеве из-за замыкания сгорел автомобиль Toyota Celica.