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13 января в 18:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля ВАЗ 2108 в селе Софиевка Новобугского района.
Об этом спасателям сообщил владелец авто, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
В 19:00 спасатели ликвидировали пожар на площади 5 кв. м, по предварительным данным причиной стало короткое замыкание электросети. К тушению привлекалась 1 единица техники и 3 человека.
Напомним, что 31 октября в Николаеве из-за замыкания сгорел автомобиль Toyota Celica.
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13 января в 18:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля ВАЗ 2108 в селе Софиевка Новобугского района.
Об этом спасателям сообщил владелец авто, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
В 19:00 спасатели ликвидировали пожар на площади 5 кв. м, по предварительным данным причиной стало короткое замыкание электросети. К тушению привлекалась 1 единица техники и 3 человека.
Напомним, что 31 октября в Николаеве из-за замыкания сгорел автомобиль Toyota Celica.