14 января, во время военных учений ВМС Ирана обнаружили подводную лодку другого государства в своих территориальных водах.

Об этом пишет Bloomberg.

После обнаружения субмарина ушла за пределы территориальных вод Ирана, как только экипаж судна понял, что подводную лодку обнаружили. Иностранное боевое судно заметили иранские противолодочные вертолеты, приближаясь к точке сбора.

Информационное агентство Tasnim опубликовало видео, на котором видно как иранские пилоты пытаются установить радиосвязь с неизвестным судном.

Bloomberg также сообщает, что в конце прошлого месяца Пентагон направил в Персидский залив субмарину USS Georgia.

Напомним, что 12 января, военно-морские силы Ирана приступили к ракетным учениям в Оманском заливе. Они пройдут при поддержке других армейских подразделений и продлятся два дня.