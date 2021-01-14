Национальная администрация безопасности дорожного движения США потребовала Tesla отозвать 158 тысяч автомобилей Model S и Model X.

Об этом пишет The Verge.

Неисправность в блоке управления мультимедиа в проблемных машинах может лишать водителя доступа к резервной камере, климат-контролю и автопилоту.

Сбои в дисплее вызывают изношенные микросхемы флэш-памяти, используемые в дисплеях седанов Model S 2012-2018 годов и внедорожников Model X 2016-2018 годов. Каждый раз, когда владелец включает одну из этих моделей, мощность микросхемы постепенно исчерпывается. Через пять-шесть лет дисплеи окончательно ломаются. Впервые об этой проблеме стало известно в 2019 году.

Tesla подтвердила, что все блоки с подобной микросхемой неизбежно выйдут из строя, по расчетам компании наибольшее количество отказов оборудывания произойдет в 2022 году.

Ранее НикВести сообщали, что компания Tesla открыла в Китае свою самую большую станцию зарядки. Там есть 72 точек для зарядки, второй аналогичный объект имеет 56 точек для зарядки, он находится в штате Калифорния. Однако они одинаковые по мощности.