В Индонезии на острове Сулавеси произошло сильное землетрясение. В результате семь человек погибли, сотни получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
Зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 балла. Эпицентр землетрясения находился в шести километрах (3,73 мили) к северо-востоку от города Маджен на глубине 10 километров.
Первоначально сообщалось, что четыре человека погибли и 637 получили ранения в Маджене, а еще три человека погибли и два десятка получили ранения в соседнем районе Мамуджу. Кроме того, тысячи людей покинули свои дома в поисках безопасности.
Землетрясение ощущалось сильно в течение семи секунд, но не спровоцировало цунами.
Напомним, ранее в Хорватии в результате землетрясения погибла 13-летняя девочка.
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В Индонезии на острове Сулавеси произошло сильное землетрясение. В результате семь человек погибли, сотни получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
Зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 балла. Эпицентр землетрясения находился в шести километрах (3,73 мили) к северо-востоку от города Маджен на глубине 10 километров.
Первоначально сообщалось, что четыре человека погибли и 637 получили ранения в Маджене, а еще три человека погибли и два десятка получили ранения в соседнем районе Мамуджу. Кроме того, тысячи людей покинули свои дома в поисках безопасности.
Землетрясение ощущалось сильно в течение семи секунд, но не спровоцировало цунами.
Напомним, ранее в Хорватии в результате землетрясения погибла 13-летняя девочка.