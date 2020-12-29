В городе Петриня, возле которого находился эпицентр землетрясения, в результате разрушений погибла 13-летняя девочка.

Как пишет Европейская правда со ссылкой на хорватское RTL, об этом сообщил мэр города.

Город Петриня расположен в 50 км к юго-востоку от Загреба и больше всего пострадал от землетрясения, произошедшего сегодня около 12-20.

Его магнитуду оценивают от 6,2 (Хорватская сейсмологическая служба) до 6,4 баллов по шкале Рихтера (Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр).

В Петрине практически все здания были повреждены, сильно пострадал также исторический центр.

– За минуту город был просто разрушен, его больше нет, - прокомментировал мэр Даринко Думобвич.

В городе продолжаются спасательные операции, к которым привлечены также военные; туда продолжают перекидывать спасателей со всей страны. Раненых транспортируют в Загреб.

На место вылетели президент Зоран Миланович и премьер Андрей Пленкович.

В Загребе информации о погибших пока не поступало. Город частично парализован из-за неработающих светофоров и трамвайных линий. Многие люди до сих пор остаются на улицах из-за рекоммендации пока не возвращаться в свои дома.

После главного толчка, в стране зафиксировали еще серию более мелких землетрясений магнитудой от 3 до 4,4 баллов по шкале Рихтера.

Напомним, ранее в восточной турецкой провинции Элязыг 27 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,3.