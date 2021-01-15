За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины. Один военный ООС ранен.

Об этом сообщает штаб ООС.

— Pа прошедшие сутки, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», — говорится в сообщении.

Так, рядом с населенным пунктом Гнутово, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил легкое осколочное ранение. Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В пригороде Марьинки и вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки - еще и из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Талаковка противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Напомним, в понедельник, 11 января, российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный.