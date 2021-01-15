В городе Первомайск по улице Пилипа Орлика загорелся частный дом, на место проиcшествия вызвали спасательную службу.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасатели зарегистрировали сообщение о возгорании 15 января в 5:00, на место пожара направлено дежурное подразделение пожарников. Спасатели остановили распространение огня на все строение, пылало перекрытие дома. При задействовании спецтехники пожарным удалось затушить пламя за тридцать минут. Вероятной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печей в жилом помещении.

Напомним, 3 января в 18:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля ВАЗ 2108 в селе Софиевка Новобугского района.