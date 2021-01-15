В Николаевской области суд приговорил 21-летнего жителя Баштанки к 9 годам и 6 месяцам тюрьмы за убийство 44-летнего мужчины, при этом подсудимый не признал своей вины.

Преступление произошло в мае прошлого года, сообщили в Баштанской местной прокуратуре.

Ведомство указывает, что ссора произошла во время застолья, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары в область головы.

— В результате полученных травм пострадавший через несколько дней скончался в больнице. В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал и категорически отрицал свою причастность к совершению преступления, однако по результатам исследования собранных в ходе досудебного расследования доказательств, вину злоумышленника доказали, приговором суда от 14 января он осужден к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, - сказано в сообщении.

Ранеев в Николаеве возле остановки общественного транспорта по проспекту Богоявленскому прохожие обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти.