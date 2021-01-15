Утром в пятницу, 15 января, на Варваровском мосту в Николаеве произошло сразу несколько аварий — в них столкнулись 8 автомобилей.

В первой аварии микроавтобус Volkswagen догнал легковой автомобиль Chery, оба транспортных средства двигались по мосту в направлении Варваровки, пишут Новости-N.

Чуть дальше, также в направлении выезда из города, столкнулись маршрутка Рута 91-го маршрута и Mitsubishi Pajero Sport.

— Уже почти на выезде с моста в направлении микрорайона Варваровка столкнулись четыре автомобиля. Daewoo Lanos, Opel Vectra, FIAT Scudo и Renault Kadjar. Сначала FIAT врезался в ехавший впереди Opel, который, в свою очередь, отлетел вперед и ударил двигавшийся перед ним Daewoo. А после в «паровозик» сзади врезался еще и Renault, - пишет СМИ.

Причиной аварий все водители называют скользкое покрытие на мосту, однако в полиции еще напоминают о необходимости соблюдать дистанцию.

На подъездах к мосту образовались огромные пробки.

— На мост вызвали посыпочную машину, однако неизвестно, когда спецтехника сможет проехать из-за пробок и обработать проезжую часть моста противогололедной смесью, - сказано в сообщении.

Утром в пятницу, 15 января, в селе Пересадовка Николаевского района грузовик заблокировал проезд по понтонному мосту.