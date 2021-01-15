Винницкий местный суд открыл уголовное производство по факту присвоения служащим ВСУ бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.

Иск в суд подала Винницкая областная прокуратура. В ходе расследования, было установлено, что бывший работник одной из военных частей ВСУ похитил 312 тысяч бюджетых средств методом закупки материальных ценностей по завышенной цене.

На данный момент продолжается судебное разбирательство продолжается. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

Напомним, глава Конституционного суда Александр Тупицкий в 2006—2010 годах был причастен к завладению имуществом завода в Зугрэсе Донецкой области и, вероятно, через доверенное лицо получил долю в предприятии.