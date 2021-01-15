Об этом пишет ABC.

Ограничения начались 14 января и продлятся до утра 25 января. На улицу разрешили выходить только отдельным категориям людей — в частности журналистам и медикам.

Такой шаг властей страны является реакцией на сложную ситуацию с распространением COVID-19. В Ливане критически не хватает мест в больницах. Кроме того, на систему охраны давит и финансовый кризис в стране, который длится уже два года, а также последствия взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года (который, в частности, разрушил несколько больниц в столице страны).

Директор одной из больниц Бейрута Фирас Абиад заявил, что вся система здравоохранения страны находится на грани краха.

«Из-за экономического кризиса все больницы в Ливане испытывают недостаток ряда медицинских материалов и лекарств. К сожалению, из-за всплеска заболеваемости ситуация на сегодня ухудшилась», — сказал он.

Перед введением круглосуточного комендантского часа граждане пытались вдоволь запастись продуктами, поэтому в супермаркетах страны выстроились огромные очереди. Однако из-за экономического кризиса денег на покупку еды у многих людей не хватало.

Чтобы улучшить ситуацию с едой и вещами первой необходимости среди граждан, в Ливанском продовольственном банке пообещали распределить по всей стране около 6 тысяч ящиков с продуктами питания. Кроме того, наиболее нуждающимся учреждение предоставит обогреватели и одеяла.

Ситуация с распространением коронавируса в стране вышла из-под контроля после праздников. Тогда правительство Ливана смягчило карантинные меры и позволило открыть рестораны, гостиницы и даже ночные клубы. Как пишет Associated Press, во время празднования в страну прибыло около 80 тысяч ливанцев, проживающих за рубежом.

По состоянию на сейчас в Ливане уже зафиксировали более 237 тысяч случаев COVID-19, 1 781 из них закончился летально. За прошедшие сутки в стране было выявлено более 5 тысяч инфицированных. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса. В общем численность населения страны составляет менее 7 миллионов жителей.

Напомним, Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина в Украине после 25 января.