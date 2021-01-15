На Донбассе в течение четверга, 14 января, СММ ОБСЕ зафиксировала 49 нарушений режима тишины. Все нарушения были зафиксированы в Донецкой области.

Об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине.

Так, в Луганской области не было выявлено нарушений.

— Вблизи подконтрольного правительству Бердянского и неподконтрольной правительству Васильевки в Донецкой области открыли огонь из стрелкового оружия, по оценке, в направлении двух беспилотных летательных аппаратов СММ малого радиуса действия, — говорится в сообщении.

Наблюдатели слышали семь нарушений режима тишины возле Донецкой фильтровальной станции в то время, когда автобус с сотрудниками следовал к станции. Сообщают, что СММ продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Также известно, что боевики продолжают ограничивать передвижение миссии.

Напомним, в понедельник, 11 января, российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный.