Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, в Донецкой области рядом с населенными пунктами Гнутово и Талаковка боевики несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Южного боевики вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Неподалеку Трудовского они совершили несколько очередей из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Вследствие выстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Его быстро доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону сообщено представителей От начала текущих суток, 16 января, вдоль всей линии столкновения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в понедельник, 11 января, российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный.