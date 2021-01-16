В зоне боевых действий на Донбассе за минувшие сутки, 15 января, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Так, в Донецкой области рядом с населенными пунктами Гнутово и Талаковка боевики несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Южного боевики вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Неподалеку Трудовского они совершили несколько очередей из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Вследствие выстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Его быстро доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. От начала текущих суток, 16 января, вдоль всей линии столкновения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, в понедельник, 11 января, российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный.
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В зоне боевых действий на Донбассе за минувшие сутки, 15 января, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Так, в Донецкой области рядом с населенными пунктами Гнутово и Талаковка боевики несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Южного боевики вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Неподалеку Трудовского они совершили несколько очередей из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Вследствие выстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Его быстро доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. От начала текущих суток, 16 января, вдоль всей линии столкновения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, в понедельник, 11 января, российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный.