Главврач Николаевской областной клинической больницы Петр Рымарь запретил охранникам пропускать автомобили без пропусков на территорию больницы.

Об этом изданию Новости-N сообщил постоянный читатель.

Мужчина рассказал, что по состоянию здоровья ему несколько раз в неделю необходимо проходить процедуру гемодиализа — он является инвалидом 1 группы и практически не передвигается самостоятельно. Отметим, что в этом же корпусе помимо отделения гемодиализа и нефрологии, находятся отделения гематологии, хирургии, сосудистой хирургии, гинекологии, пульмонологии, эндокринологии и челюстно-лицевое отделение.

Однако подъехать к зданию у пациентов теперь возможности нет — охранники, ссылаясь на распоряжение главврача, отказываются открывать шлагбаум и пропускать транспорт.

— Вчера в 06:45 утра на КПП больницы такси, в котором я ехал, остановил охранник, который сказал, что по распоряжению главврача Рымаря транспорт на территорию не допускается без пропуска. Я объяснил, что являюсь инвалидом первой группы, и самостоятельно не передвигаюсь фактически, поэтому и вызвал такси, на котором приехал, пропуск у меня в кармане и могу предъявить. На это получил странный ответ от охранника, что, мол, пропуск должен быть на лобовом стекле автомобиля. На вопрос, каким образом он там будет, если каждый раз я вызываю такси, и приезжает новая машина, сотрудник что-то буркнул, что «это не его проблемы» и все-таки открыл шлагбаум, — написал мужчина.

Продолжение история получила спустя 4 часа, когда процедура гемодиализа закончилась и пациент вызвал такси, чтобы добраться домой. Таксиста категорически отказались впускать на территорию больницы. Водитель позвонил мужчине и сообщил, что не может подъехать прямо ко входу.

Отметим, что многие пациенты после гемодиализа чувствуют усталость, им рекомендуют не переутруждать себя в день после сеанса. Расстояние же от здания, где проводят гемодиализ, до КПП — несколько сотен метров.

Водитель такси всё же смог попасть на территорию и забрал пациента, но вот выехать за пределы медучреждения у них не получалось на протяжении 20 минут — все это время охранник отказывался открывать шлагбаум. Никакие доводы, что у водителя такси не может быть пропуска в принципе, охранник не слушал.

— Движение было заблокировано на минут 20, сзади нас собралась вереница машин, въезд в больницу также был невозможен. Пока водитель не поехал на таран шлагбаума, охранник его не открыл. Это самоуправство или маразм руководства больницы? Не многие знают, какое состояние здоровья после гемодиализа, так ещё благодаря директиве главврача, приходится тратить нервы для того, чтобы элементарно покинуть больницу. Предлагаю, чтобы Петр Рымарь прошёл гемодиализ, вызвал такси, сел на заднее сидение и сам попробовал покинуть свою больницу, чтобы осознать, какое неудобство, он сделал для пациентов, — подытожил мужчина, отметив, что расценивает такие действия как нарушения его прав и свобод и обратится в соответствующие органы.

Напомним, в ноябре 2019 года стало известно, что руководство Николаевской областной клинической больницы закупает оборудование по завышенным ценам и не может найти 5,5 миллиона гривен на то, чтоб привести в порядок отделение гематологии, которое единственное на всю больницу находится в тяжелом состоянии.