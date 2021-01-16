Об этом пишет Le Figaro.

Поджог произошел 11 января. Пожар на 230-метровой вышке пришлось тушить более 20 спасателям. Также от действий конспирологов пострадали соседние объекты, в частности антенна мобильного оператора Orange, что повлияло на телекоммуникационные службы нескольких ведомств.

Как пишут СМИ, по состоянию на 15 января без ТВ-вещания оставались тысячи пользователей.

После инцидента в местную газету Le Populiare du Centre пришло сообщение, подписанное неизвестным до этого «комитетом по отмене 5G». Конспирологи назвали свою операцию поджога «Голосами ветра и пением птиц». Неизвестные говорят, что «ведут войну против 5G».

— Опасность под нашей дверью. Несмотря на наш пожилой возраст и знание некоторых секретов, мы не сильны, мы всего-навсего группка людей, которых преследуют, мы напуганы, но мы победим, несмотря на нашу слабость, — говорится в заявлении конспирологов.

В то же время в прокуратуре Лиможа заявили, что вышка, которую подожгли, не передавала 5G-частоты. Там говорят, что расследуют поджог. В телекоммуникационной компании TDF, которой принадлежит вышка, говорят, что ремонт займет много времени и полноценно ее работу восстановят не раньше середины следующей недели.