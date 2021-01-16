В Павлограде Днепропетровской области 8 полицейских заставляли местных жителей совершать преступления, чтобы улучшить показатели раскрываемости. Преступную группировку разоблачили летом 2020 года, теперь обвинительный акт направили в суд.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, для повышения показателей работы они склоняли местных жителей к воровству, хранению наркотиков и оружия. При этом применяли к ним психологическое давление и насилие.
В обмен на это правоохранители «награждали» пострадавших деньгами и наркотиками, а потом привлекали к уголовной ответственности. Сейчас дело передано в суд.
Злоумышленникам инкриминируют создание преступной организации, превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, совершение краж и сбыт наркотиков.
Напомним, в Николаеве СБУ при содействии полиции задержала замначальника отделения одного из райотделов на взятке.
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В Павлограде Днепропетровской области 8 полицейских заставляли местных жителей совершать преступления, чтобы улучшить показатели раскрываемости. Преступную группировку разоблачили летом 2020 года, теперь обвинительный акт направили в суд.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, для повышения показателей работы они склоняли местных жителей к воровству, хранению наркотиков и оружия. При этом применяли к ним психологическое давление и насилие.
В обмен на это правоохранители «награждали» пострадавших деньгами и наркотиками, а потом привлекали к уголовной ответственности. Сейчас дело передано в суд.
Злоумышленникам инкриминируют создание преступной организации, превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, совершение краж и сбыт наркотиков.
Напомним, в Николаеве СБУ при содействии полиции задержала замначальника отделения одного из райотделов на взятке.