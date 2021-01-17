Об этом директор Биосферного заповедника им. Фальц-Фейна «Аскания-Нова» Виктор Гавриленко рассказал «Укринформу».

Речь идет о стае, которая залетела в заповедник еще в декабре и отравилась зерном.

— Это стая, в которой очень много молодняка. Явно, что это северные популяции... Всего 208 на вчера погибших... Эта стая потеряла вожаков, в ней очень много молодняка, который также погибает. Скорее всего, она полностью погибнет, — сказал Виктор Гавриленко.

Еще 10 января сообщалось почти о 200 погибших журавлях. Сначала работники «Аскания-Нова» подумали, что журавли заразились птичьим гриппом, вспышку которого зафиксировали в соседнем районе, однако экспертиза выяснила, что это не птичий грипп.

Позже ученые обнаружили сельскохозяйственные угодья в буферной зоне заповедника, где было рассыпано отравленное зерно пшеницы — таким образом аграрии борются с грызунами.

По словам Гавриленко, речь идет о препарате пролонгированного действия: птицы не погибают сразу, а умирают через 3-5 дней, в течение которых хрипят и харкают кровью. Также он подчеркнул, что работник, который разбросал отравленное зерно, документов на использование химикатов не имел.