Служба безопасности Украины и представители Национальной гвардии зафиксировали полет беспилотника в районе Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что запуск совершила группа блогеров из столицы для создания развлекательного контента.

«Профильные специалисты довели до них, что такие действия представляют опасность для важного объекта критической инфраструктуры и нарушают Временный порядок использования воздушного пространства Украины, установленный Госавиаслужбой Украины», — говорится в сообщении.

Управление СБУ в Николаевской области обращает внимание граждан, что несанкционированная фото- и видеосъемка над техногенно уязвимыми объектами запрещена действующим законодательством и влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Ранее СБУ открыло дело по факту майнинга криптовалюты на Южно-Украинской АЭС.