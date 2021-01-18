18 января Служба спасения получила вызов о вставшем на трассе P-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг» автомобиле «Mercedes Sprinter», довести транспорт до города водитель не мог.

Об этом пишет Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На место происшествия прибыло дежурное подразделение пожарников. Оказалось, что низкая температура привела к отключению в автомобиле топливной системы, в следствие чего автомобиль не мог двигаться дальше. Спасатели отбуксировали неработающий транспорт в Новый Буг. Также пожарные обогрели водителя и его малолетного ребенка.

Напомним, в Лондоне полицейских привлекают к вождению автомобилей скорой помощи. Медицинские службы столицы Великобритании перегружены в связи с увеличением количества случаев заболевания COVID-19.