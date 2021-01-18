В Баштанском районе Николаевской области общественная организация союза владельцев коров взяла у ОТГ в аренду земли под выпас скота и передала их в субаренду предприятию, которое выращивало там пшеницу и подсолнечник.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Так, Николаевская областная прокуратура обратилась в хозяйственный суд Николаевской области с иском о возврате в распоряжение Баштанской городской объединенной территориальной общины земель сельскохозяйственного назначения площадью 333 га стоимостью более 7 миллионов гривен.

Установлено, что союзу владельцев коров, как неприбыльной общественной организации, дали в аренду земельные участки общей площадью 333 га для сенокошения и выпаса скота в пределах территории Явкинского сельского совета Баштанского района.

Однако, не собираясь использовать указанные земли по целевому назначению, общественная организация передала их в субаренду частному сельскохозяйственному предприятию.

При этом, согласно ст. 22 Земельного кодекса Украины предоставление в пользование земель сельскохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота возможно исключительно гражданам.

«Как следствие, в течение двух лет на землях выращивались сельскохозяйственные культуры — озимая пшеница и подсолнечник, то есть предприятием фактически осуществлялось ведение товарного сельского хозяйства с целью получения прибыли. Указанное нарушение режима целевого использования арендованных земель и стало основанием для прекращения права пользования участками. Учитывая изложенное, в целях пресечения незаконного использования земель коммунальной собственности, областная прокуратура требует в суде расторжения договора аренды земельных участков, признании недействительным договора субаренды и возвращения земель в распоряжение территориальной общины», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 января Николаевский административный окружной суд удовлетворил иск Николаевской областной прокуратуры об отмене решения Очаковского райсовета об утверждении проекта землеустройства по изменению границ села Покровка за счет земель регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».