В селе Бандурка Первомайского района из-за резких скачков напряжения у местных жителей сгорела бытовая техника, у некоторых сгорели и мобильные телефоны. Среди ночи загорелся трансформатор, к которому были подключены дома, расположенные на двух улицах Степная и Новая.

Об этом говорится в сюжете телеканала НИС-ТВ.

— В три часа ночи проснулся от того, что в доме все подпрыгивало. Когда вышел на улицу, было светло как днем — горел наш трансформатор на 10 тысяч вольт. Как раз находится возле моего двора, — рассказал местный житель Сергей Барбунов. — Такое пламя стояло, что мог и дом загореться. Пламя на полкилометра было видно, как у нас трансформатор горел. А гудело! Это вообще, — вспоминает Мария Середа.

Люди рассказали, что после аварии на трансформаторе им заменили счетчики без оформления каких-либо документов.

— Бесплатно заменили практически сразу на следующий день. Обычно меняют счетчики, вписывают номер счетчика, чтоб его проверить потом можно было. Никто ничего не писал, никаких бумаг не давал, — рассказал Константин Некрасов.

Что касается поврежденной и сгоревшей техники, то здесь тишина. «Николаевоблэнерго» не берет на себя ответственность за скачки напряжения и их последствия. Людям посоветовали требовать через суд возмещение убытков.

— Нам так и сказали: «У вас ничего не получится, вы ничего не добьетесь», — возмутилась Валентина Магурина.

Жители Бандурки в дальнейшей также намерены добиваться замены аварийных электросетей и электроопор. Люди убеждены, что недавний пожар трансформатора — это не последняя авария, если не заменить ветхие столбы электроопор и аварийные электросети.

Энергетики в свою очередь заявили, что причины аварии расследуют. Пока официальной реакции от них не было.

Ранее в Первомайске загорелся жилой дом из-за неправильного обращения с печным оборудованием.