В районе боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки боевики один раз нарушили перемирие. В результате обстрела потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

— Так, недалеко от населенного пункта Богдановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, боевики открыли огонь из миномета 82-го калибра. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет, — говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север наблюдалась тишина. С начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, СММ ОБСЕ зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня «Град», размещенные на оккупированной части Луганщины с нарушением линий отвода.