Об этом пишет BBC.

Взрыв произошел 10 января на шахте вблизи населенного пункта Цися, расположенном в городском округе Яньтай. Отмечается, что завалы от взрыва перекрыли выход из шахты, а люди практически потеряли контакты с внешним миром.

Через неделю после обвала, 17 января, спасатели внезапно услышали стук при сверлении шахты. Через узкую щель они опустили веревки, и таким образом шахтеры смогли передать на поверхность записку.

В письме они сообщили о 12 живых людях, оказавшихся в средней части шахты. Что произошло с еще 10 шахтерами — пока неизвестно.

Шахтеры попросили у спасателей передать им медицинские средства, в частности, лекарства от простуды, обезболивающие средства, медицинские бинты и противовоспалительные препараты. По меньшей мере четверо из них ранены, состояние других неизвестно. Один из шахтеров также просил передать лекарства от гипертонии.

— Мы просим спасателей не прекращать связываться с нами, чтобы мы все еще надеялись. Спасибо, — говорится в записке, цитирует Bussiness Times.

Сейчас известно, что 12 шахтеров находятся на глубине приблизительно в 600 метров. Заместитель секретаря города Яньтай Чен Фей сообщил, что с шахтерами уже удалось установить телефонную связь.

Как отмечают местные СМИ, со времени аварии на шахте прошли сутки, прежде чем о ней сообщили, в результате чего спасатели потеряли драгоценное время. В связи с этим уволили двух чиновников.