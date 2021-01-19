Об этом сообщает Офис генпрокурора и ГБР.

Так, бывший помощник заявил пострадавшему во время первой встречи, что его услуги будут стоить от 100 до 300 тысяч долларов в зависимости от должности. Позже он оценил должность в 200 тысяч долларов.

Правоохранители задержали подозреваемого, когда он получал первую часть оплаты — 100 тысяч долларов. Задержанному инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах — части 4 статьи 190 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ГБР заявили, что бывшего помощника депутата разоблачили при «содействии Офиса президента Украины».

Ранее правоохранители уже задерживали мошенников, которые получили 900 тысяч долларов за содействие в назначении на должности глав Житомирской и Николаевской ОГА.