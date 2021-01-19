Сторонники конспирологических движения QAnon, который дискредитирует членов Демократической партии США, обсуждали возможность сорвать инаугурацию 46-го президента страны Джо Байдена. Они планировали выдать себя за служащих Национальной гвардии, чтобы проникнуть в Капитолий.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные разведки Федерального бюро расследований.
По данным разведки, другие ультраправые сторонники движения QAnon изучали на карте уязвимые места, что может свидетельствовать об их планах сорвать инаугурацию Байдена, которая должна состояться 20 января. Сотрудники Бюро уже сообщили об этом правоохранителям.
Напомним, все 50 штатов США и округ Колумбия усиливают безопасность на фоне возможных акций протеста накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.
|
Что это было?Сергей Исаков
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колабораціюСтанислав Мартиросов
Сторонники конспирологических движения QAnon, который дискредитирует членов Демократической партии США, обсуждали возможность сорвать инаугурацию 46-го президента страны Джо Байдена. Они планировали выдать себя за служащих Национальной гвардии, чтобы проникнуть в Капитолий.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные разведки Федерального бюро расследований.
По данным разведки, другие ультраправые сторонники движения QAnon изучали на карте уязвимые места, что может свидетельствовать об их планах сорвать инаугурацию Байдена, которая должна состояться 20 января. Сотрудники Бюро уже сообщили об этом правоохранителям.
Напомним, все 50 штатов США и округ Колумбия усиливают безопасность на фоне возможных акций протеста накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.