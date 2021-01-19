Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные разведки Федерального бюро расследований.

По данным разведки, другие ультраправые сторонники движения QAnon изучали на карте уязвимые места, что может свидетельствовать об их планах сорвать инаугурацию Байдена, которая должна состояться 20 января. Сотрудники Бюро уже сообщили об этом правоохранителям.

Напомним, все 50 штатов США и округ Колумбия усиливают безопасность на фоне возможных акций протеста накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.