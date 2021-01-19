В Витовском районе Николаевской области охранник автостоянки насмерть избил своего товарища, который пытался отговорить его от угона грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

В Витовское отделение полиции поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта в одном из сел Витовского района лежит избитый мужчина. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции. От травм, несовместимых с жизнью, 43-летний пострадавший скончался по дороге в больницу.

Оперативники уголовного розыска установили, что злоумышленником оказался 27-летний товарищ потерпевшего, ранее судимый за тяжкие преступления. Выяснилось, что ссора между мужчинами возникла во время распития алкоголя на одной из автостоянок возле пгт Воскресенск, где злоумышленник работал охранником.

На автостоянке водители парковали грузовики, оставляя ключи. Охранник решил покататься на DAF, выехал за территорию стоянки, но проехать дальше ему помешал гололед. Товарищ просил злоумышленника оставить чужой грузовик, но тот его игнорировал, поэтому пострадавший ушел. Охранник, понимая, что знакомый может позвонить в полицию, взял из сторожки бейсбольную биту, догнал мужчину и избил. Также он забрал у пострадавшего мобильный телефон, который вместе с битой выбросил по дороге в соседнее село.

Следователи вручили злоумышленнику подозрение по части 2 статьи 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего» и части 3 статьи 289 «Незаконное завладение транспортным средством». Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что правоохранители Вознесенского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области разыскивают мужчину, который напал на жительницу Вознесенского района в её же доме.