Вечером во вторник, 19 января, в Николаеве произошел конфликт между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким.
Об этом сообщают «Новости-N».
Как пишет издание, на телефон 102 поступил анонимный телефонный звонок. Звонивший сообщил, что водитель автомобиля «Лексус» выпивавший в одном из питейных заведений Николаева в районе Пяти углов, садится в авто и собирается ехать. Патрульные остановили указанный анонимом автомобиль на ул. Адмирала Макарова. Водитель из авто не вышел, а после непродолжительного общения с патрульными через приоткрытое боковое стекло, неожиданно нажал на газ и попытался скрыться.
— Полицейские догнали автомобиль возле дома № 12 по ул. Правды. Здесь водитель вышел из авто и назвал свое имя — Александр Жолобецкий, бывший народный депутат Украины. На предложение пройти тест на алкотестере Драгер, Жолобецкий ответил отказом, отказался он также проехать и в нарколабораторию,— пишет издание.
Общение с патрульными быстро переросло в конфликт, в ходе которого полицейским пришлось надеть на нардепа наручники. В результате потасовки у Александра Жолобецкого также оказалось разбито лицо.
В итоге, бывшего нардепа и его жену, также ехавшую в автомобиле, доставили в Заводский райотдел полиции.
Конфликт продолжился и здесь. Как пишет издание, Александр Жолобецкий пытался уйти, полицейские его не отпускали, поясняя ему, что он подозревается в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции.
Напомним, Александр Жолобецкий на прошедших местных выборах баллотировался в Николаевский горсовет от парти «Миколаївці».
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Вечером во вторник, 19 января, в Николаеве произошел конфликт между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким.
Об этом сообщают «Новости-N».
Как пишет издание, на телефон 102 поступил анонимный телефонный звонок. Звонивший сообщил, что водитель автомобиля «Лексус» выпивавший в одном из питейных заведений Николаева в районе Пяти углов, садится в авто и собирается ехать. Патрульные остановили указанный анонимом автомобиль на ул. Адмирала Макарова. Водитель из авто не вышел, а после непродолжительного общения с патрульными через приоткрытое боковое стекло, неожиданно нажал на газ и попытался скрыться.
— Полицейские догнали автомобиль возле дома № 12 по ул. Правды. Здесь водитель вышел из авто и назвал свое имя — Александр Жолобецкий, бывший народный депутат Украины. На предложение пройти тест на алкотестере Драгер, Жолобецкий ответил отказом, отказался он также проехать и в нарколабораторию,— пишет издание.
Общение с патрульными быстро переросло в конфликт, в ходе которого полицейским пришлось надеть на нардепа наручники. В результате потасовки у Александра Жолобецкого также оказалось разбито лицо.
В итоге, бывшего нардепа и его жену, также ехавшую в автомобиле, доставили в Заводский райотдел полиции.
Конфликт продолжился и здесь. Как пишет издание, Александр Жолобецкий пытался уйти, полицейские его не отпускали, поясняя ему, что он подозревается в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции.
Напомним, Александр Жолобецкий на прошедших местных выборах баллотировался в Николаевский горсовет от парти «Миколаївці».