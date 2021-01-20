С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что за прошедшие сутки, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

«В районе населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — добавили в штабе.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

«Боевых потерь среди наших защитников нет», — говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам.