На Донетчине при выполнении задания от комендатуры отряд пограничников обнаружил схрон с боеприпасами, сигнальной ракетой и гранатами.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

В заброшенном здании села Тоненькая Донецкой области правоохранители обнаружили 2 гранаты РГД-5, сигнальную мину СМ-320, 42 боевых боеприпаса калибра 7,62 мм, 2 сигнальных боеприпаса и снаряд к зенитной установке.

По факту обнаружения тайника с нелегальным вооружением заведено уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Укрвины (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).

Выявленные боеприпасы переданы саперам для дальнейшей детонации. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

Напомним, в Одесской области сотрудники Госпогранслужбы остановили микроавтобус, загруженный сигаретами, нелегально ввезеными на территорию Украины.