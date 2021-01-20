На Донетчине при выполнении задания от комендатуры отряд пограничников обнаружил схрон с боеприпасами, сигнальной ракетой и гранатами.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
В заброшенном здании села Тоненькая Донецкой области правоохранители обнаружили 2 гранаты РГД-5, сигнальную мину СМ-320, 42 боевых боеприпаса калибра 7,62 мм, 2 сигнальных боеприпаса и снаряд к зенитной установке.
По факту обнаружения тайника с нелегальным вооружением заведено уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Укрвины (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).
Выявленные боеприпасы переданы саперам для дальнейшей детонации. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.
Напомним, в Одесской области сотрудники Госпогранслужбы остановили микроавтобус, загруженный сигаретами, нелегально ввезеными на территорию Украины.
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На Донетчине при выполнении задания от комендатуры отряд пограничников обнаружил схрон с боеприпасами, сигнальной ракетой и гранатами.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
В заброшенном здании села Тоненькая Донецкой области правоохранители обнаружили 2 гранаты РГД-5, сигнальную мину СМ-320, 42 боевых боеприпаса калибра 7,62 мм, 2 сигнальных боеприпаса и снаряд к зенитной установке.
По факту обнаружения тайника с нелегальным вооружением заведено уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Укрвины (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).
Выявленные боеприпасы переданы саперам для дальнейшей детонации. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.
Напомним, в Одесской области сотрудники Госпогранслужбы остановили микроавтобус, загруженный сигаретами, нелегально ввезеными на территорию Украины.